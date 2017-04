L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Mauro Icardi e spiega come per l'attaccante argentino sia giunta l'ora di trascinare i propri compagni.



"Il Milan non è proprio l’avversario migliore da affrontare per Mauro Icardi. È come se gli legassero i lacci delle scarpe e inciampasse davanti a ogni tentativo di buttarla dentro. In 8 partite, non c’è mai riuscito e delle 19 squadre da sfidare in questa Serie A è l’unica che l’ha passata liscia. Ci riproverà sabato alle 12.30, perché lì non ci saranno mezze misure e per raddrizzare un periodaccio toccherà a lui trascinare i compagni".