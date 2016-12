La caccia al centrocampista continua. Senza sosta. L'Inter è alla ricerca di un mediano low cost che possa avere un profilo internazionale e allo stesso tempo non far spendere cifre importanti per gennaio. Dopo le tante richieste di prestito già partite in questi giorni, l'ultima idea secondo Sky Sport porta a Benjamin Stambouli, centrocampista classe '90 ex PSG che piaceva al Milan nella scorsa finestra di mercato. Adesso è allo Schalke dove sta convincendo poco, l'Inter lo ha richiesto ed è iniziato un dialogo per il prestito.



Il nome di Stambouli va aggiunto a quelli di Lucas Leiva (in pole position), Lassana Diarra e Luiz Gustavo, mentre per Badelj continua a fare muro la Fiorentina con una valutazione molto alta del croato. E la caccia nerazzurra prosegue, Stambouli si aggiunge alla lista.