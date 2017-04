Un nuovo nome per la difesa dell'Inter che mira a rinforzare ampiamente il proprio reparto arretrato dove, in estate, è più che probabile la cessione di Jeison Murillo. Saranno infatti due i rinforzi nel reparto e oltre ai ben noti obiettivi che rispondono ai nomi di Kostas Manolas e Stefan de Vrij, secondo il Corriere dello Sport, anche il profilo si Virgil van Dijk è finito nel mirino del ds Piero Ausilio.



Classe '91, van Dijk è stato avversario dell'Inter in Europa League e ha stupito tutti per la dominanza su i palloni aerei. Su di lui c'è la concorrenza di Chelsea e Liverpool, ma l'Inter è pronta a trattare inserendo nell'affare il cartellino di Andrea Ranocchia che bene sta facendo all'Hull City.