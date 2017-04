L'Inter vuole rilanciarsi per tornare a correre verso l'Europa League. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera, che spiega come i nerazzurri debbano fare i conti contro la Fiorentina, campo storicamente difficile per i nerazzurri.



"Per pianificare un futuro diverso, l’Inter deve fare i conti (nel senso letterale del termine) con il passato e superare gli ostacoli del presente. Riparte stasera contro la Fiorentina la caccia dei nerazzurri a un posto in Europa League, obiettivo minimo di una stagione negativa, da qualunque lato la si giudichi. A sei giornate dalla fine, la volata per la «coppa di scorta» coinvolge cinque squadre per presumibilmente tre posti (c’è anche la finale di Coppa Italia da considerare). Dalla Lazio 4ª in classifica, fino alla Fiorentina 8ª, passando per Atalanta (5ª), Milan (6°) e Inter (7ª), tutte hanno ancora chance".