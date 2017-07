Ivan Perisic lancia importanti segnali in chiave futuro, dal proprio profilo Instagram. L’esterno croato oggi ha iniziato a seguire Romelu Lukaku, prossimo al passaggio al Manchester United e ha messo 5 “mi piace” alle foto di Paul Pogba, centrocampista proprio dei Red Devils. Come interpretare questi indizi sui social? Sono sicuramente sintomo di forte apprezzamento verso il club allenato da José Mourinho, che ha provato a strappare Perisic all’Inter già nel mese di giugno. I nerazzurri hanno rifiutato le proposte arrivate sinora da Manchester: l’Inter, infatti, non ha intenzione di liberare con sconti il giocatore.





LA RICHIESTA - L’ultima proposta del Manchester United è stata da 45 milioni di euro, bonus inclusi. Un’offerta decisamente al rialzo rispetto alla precedenti, ma non ancora sufficiente per Suning. L’Inter, infatti, continua a chiedere almeno 50 milioni per il cartellino dell’esterno croato. Il giocatore non è più incedibile, ma la società nerazzurra vuole cederlo solo alle proprie condizioni, non ci sarà alcuno sconto. L’Inter attende un’offerta al rialzo del Manchester United, che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, una volta portata a termine la trattativa per Romelu Lukaku. La permanenza all’Inter di Ivan Perisic non è più così scontata.