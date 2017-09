.... #Inter #GameDay Un post condiviso da Ivan Perišić (@ivanperisic444) in data: 10 Set 2017 alle ore 01:09 PDT

Un gol per celebrare un rinnovo di contratto importantissimo e appena sottoscritto con. Un gol per confermare la sua centralità nel progetto tattico di Luciano Spalletti che prima lo ha convinto a restare in nerazzurro e ora lo sta valorizzando come uno dei migliori esterni d'attacco della Serie A.è stato ancora una volta uno dei protagonisti della sfida vinta per 2-0 contro la Spal, ma a far discutere è anche la celebrazione fatta poco dopo sul suo profilo Instagram.Perisic ha infatti postato una vecchia foto in cui festeggia un gol insieme a Mauro Icardi, altro protagonista della gara e andato in gol su rigore per il momentaneo 1-0. Tanti i commenti positivi dei tifosi interisti, sempre più innamorati del croato, ma fra questi si è inseritoUna sentenza che ha alimentato ancora di più l'affetto dei nerazzurri che hanno riempito di cuori e di pallini neri e blu il suo account instagram.