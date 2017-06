Ieri, durante la conferenza stampa di presentazione, Luciano Spalletti ha mandato l'ennesimo messaggio a Ivan Perisic: "Mi sembra che l'Inter da qualche anno non vince nulla: un calciatore o l'altro non possono determinare successi". Parole chiare, dopo quelle già dedicategli la scorsa settimana, che fanno capire come sia ormai evidente la distanza tra l'ambiente nerazzurro e l'esterno croato. Che, non è un mistero, è corteggiato dal Manchester United e sogna di trasferirsi ai Red Devils, con cui ha già raggiunto un accordo sulla base di sette milioni di euro di ingaggio a stagione.



DECISIONE PRESA - Più del PSG, che si è informato su di lui a inizio settimana, è la squadra di José Mourinho ad aver fatto breccia nel cuore dell'ex Wolfsburg, ansioso di lavorare con lo Special One e di tornare a giocare quella Champions League che gli manca dai tempi del Borussia Dortmund. Il classe '89 ormai si "vede già con la maglia dello United", come riporta il Manchester Evening News, che cita fonti molto vicine al giocatore, secondo cui il croato sta già pianificando la sua nuova vita in Inghilterra.



ACCORDO CERCASI - Resta però da trovare l'accordo con l'Inter, che continua a chiedere almeno 50 milioni per privarsi di Perisic. Il Manchester United, per il momento, non si è spinto oltre i 35 milioni più bonus. Dopo qualche giorno di riflessione, gli emissari del club inglese presenteranno una nuova offerta al club di corso Vittorio Emanuele, convinti di arrivare all'ok definitivo. Perché Perisic ha deciso: vuole solo lo United.