L'esterno croato nerazzurro è il sogno, per la fascia, dello Special One e dei Red Devils, freschi di ritorno in Champions League, con l'exche ha già detto sì a un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione per calcare il glorioso prato di Suning, Sabatini e Ausilio, però, dettano le regole : o arrivano 50 milioni o il giocatore, che piace molto a Spalletti, non parte. Ma non solo.Come scrive il Corriere dello Sport, Ausilio, nell'incontro avuto venerdì con l'agente del croato, ha proposto u. Dagli attuali 3 a stagione sino al 2020, i, diventando il secondo più pagato dopo Mauro. L'entourage del calciatore non ha chiuso la porta al rinnovo, ma aspetta comunque lo United, che nei prossimi giorni tornerà alla carica con un'offerta che possa soddisfare l'Inter. Sì, perché l'Inter è pronta a farlo partire, ma alle sue condizioni: 50 milioni di euro, o niente.