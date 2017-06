16.40 Arrivano segnali positivi per l'Inter, Coulibaly è vicino a diventare un nuovo giocatore nerazzurro.



13.10 In corso Vittorio Emanuele, sede dell'Inter, è attualmente in corso un incontro tra i nerazzurri e il Pescara per Mamadou Coulibaly. Piero Ausilio, ds dell'Inter e Sebastiani, presidente del Pescara, ne stanno discutendo in presenza dell'avvocato Cappellini. Non si è ancora visto, invece, Donato Di Campli, agente del calciatore.