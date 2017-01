Avevo lasciato l'Inter come un cantiere aperto, in cui de Boer non riusciva a trovare la quadratura del cerchio. La ritrovo stasera come una squadra fatta, equilibrata, con tutti i tasselli al proprio posto.

Veramente abile Pioli nel ridisegnare le posizioni di Medel, Brozovic e Joao Mario.

Gagliardini in tre partite è diventato un punto di riferimento, fondamentale per l'equilibrio della squadra, preziosissimo per le transizioni positive.

Joao Mario forse è il migliore in campo, costantemente in partita, si muove su tutto il fronte d'attacco. Non sbaglia mai una palla, verticalizza, e segna un gran gol.Sui livelli dell'Europeo.

Buono l'apporto di D'Ambrosio e Nagatomo in fase offensiva, soprattutto il primo costruisce con Candreva una catena di destra di qualità e quantità.

Perisic e Icardi non fanno gol, ma contribuiscono, con i loro assist, alla vittoria finale.

IL PRIMO TEMPO

Il primo tempo l'Inter spinge molto sulla destra, con Candreva e D'Ambrosio, e sfrutta la vena di Joao Mario e Gagliardini.

Il portoghese, al 28', chiude una ripartenza con un gran tiro rasoterra, deviato in angolo da Bizzarri. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Brozovic trova smarcato D'Ambrosio sul secondo palo, e per l'esterno nerazzurro è un gioco da ragazzi insaccare l'uno a zero.

Ancora pericoloso il portoghese al 35', quando recupera palla su un passaggio orizzontale di Kastanos, entra in area e conclude addosso a Bizzarri.

Al 42' infine chiude una bella azione Icardi-Perisic con il gol del 2-0.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Pescara ha un buon approccio, e reagisce giocando una buona mezz'ora, in cui si distinguono Benali e Bruno a centrocampo. Bene anche Verre e Bahebeck.

Si rianima la squadra nerazzurra negli ultimi 20 minuti, con gli ingressi di Eder e Gabigol.

Il brasiliano appena entrato è abilissimo nella transizione positiva sulla sinistra, Brozovic alimenta l'azione e serve Icardi in profondità, che rimette in mezzo di prima, per lo stesso Eder, che chiude l'azione con il gol del 3 a 0 finale.

Al 79' si fa a vedere Gabigol, che recupera palla, penetra centralmente e scarica un gran tiro, parato da Bizzarri.

Da annotare l'ingresso di Santon per D'Ambrosio a 5 minuti dalla fine.

Gran bella Inter, complimenti a Pioli, che riesce a far giocare bene la squadra, e fa coesistere molti campioni, che finalmente giocano l'uno per l'altro.