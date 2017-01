Inter-Pescara è il secondo anticipo della 22esima giornata di campionato, la terza del girone di ritorno. La squadra allenata da Stefano Pioli è in serie positiva da sei giornate consecutive in campionato e non vuole fermare la propria rincorsa alla zona Champions League. Gli uomini di Massimo Oddo, al contrario hanno ottenuto solo 1 punto nelle ultime 5 gare.



L’Inter ha vinto le ultime sette sfide contro il Pescara in Serie A, realizzando 17 reti (2.4 di media a partita) e subendone solo tre. I nerazzurri, però, non vincono sette partite di fila dal novembre 2012. Dal canto loro gli abruzzesi sono l’unica squadra a non aver vinto partite sul campo in questa stagione (l'unica vittoria è il 3-0 a tavolino con il Sassuolo.



Un poker e una doppietta sono i precedenti in Serie A di Mauro Icardi contro il Pescara. Tre degli ultimi 5 gol del Pescara sono invece arrivati da Cristiano Biraghi, transitato prodotto del vivaio dell'Inter tra il 2003 e il 2011.



FORMAZIONI UFFICIALI

Inter:Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Brozovic, Candreva, J.Mario, Perisic; Icardi.

Pescara: Bizzarri; Zampano, Coda, Stendardo, Biraghi; Bruno, Verre, Memushaj; Benali, Kastanos; Bahebeck.