Ad un certo punto è sembrato vicino alla Juventus, poi i bianconeri hanno virato su Federico Bernardeschi. Adesso Douglas Costa potrebbe divenire un obiettivo dell'Inter, che però segue con attenzione anche Konoplyanka, esterno che ad Appiano Gentile conoscono molto bene per averlo affrontato in Europa League contro il Dnipro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



"Visto che la Juventus si è buttata decisamente su Federico Bernardeschi, il profilo di Douglas Costa è tenuto sotto osservazione anche dai nerazzurri. Brasiliano senza passaporto comunitario, ha un contratto fino al 2020 con il Bayern Monaco. Yevhen Konoplyanka invece è un’idea nata un paio di settimane fa e messa nella colonna con la scritta «da rivedere». Da quando ha lasciato il Dnipro, in Ucraina, l’ala sinistra (duttile) ha mostrato qualche problema di ambientamento prima al Siviglia e poi allo Schalke. Ha iniziato l’ultima stagione con gli andalusi prima di trasferirsi alla fine di agosto a Gelsenkirchen dop un solo anno. Nella Ruhr ha incasellato 27 presenze e 6 gol. I tedeschi lo hanno riscattato, ma non è fuori dal mercato".