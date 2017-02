Chiuso il mercato invernale, l'Inter può dedicarsi alle trattative per i rinnovi dei contratti. La priorità va al più giovane di tutti: Pinamonti. L'attaccante della squadra Primavera diventerà maggiorenne il prossimo 19 maggio: i dirigenti nerazzurri si sono già messi al lavoro per blindarlo con un nuovo accordo, attualmente in scadenza a giugno 2018. Spegnendo così le sirene inglesi, visto che il ragazzo ha attirato l'attenzione di Liverpool e Tottenham.



DA MEDEL A PALACIO - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, poi sarà il turno di Medel. Il nazionale cileno è pronto a prolungare il proprio contratto dal 2018 al 2020. Possibile rinnovo anche per il difensore Andreolli, in scadenza di contratto a fine stagione. Come Palacio, che invece dovrebbe tornare in Argentina.