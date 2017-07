Dopo la gara vinta contro il Wattens, Andrea Pinamonti ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti in conferenza stampa.



Non poteva iniziare meglio per te questo ritiro

“I gol che arrivano sono grazie ai consigli del mister e dei miei compagni più esperti di me. Continuo a lavorare e per il futuro si vedrà”.



Che valutazioni farai per il tuo futuro?

“Voglio sfruttare tutte le occasioni che avrò. Il futuro dipenderà anche da questo ritiro e tutto ciò che imparerò determinerà il futuro”.



Cosa ti ha detto Spalletti quando ti ha preso da parte?

“Mi ha fatto molto piacere la sua considerazione nei miei confronti. Mi ha consigliato movimenti da prima punta e imparare da un allenatore così è bellissimo”



Cosa pensi di Zaniolo? Ti ha impressionato qualcuno dei nuovi?

“Conoscevo Zaniolo per averci giocato in Nazionale. É un grande giocatore e ci sono anche altri giovani interessanti”.



In passato qualche altro giovane è passato da queste parti ma non ce l’ha fatta. Cosa c’è nella testa di un ragazzo come te che vive già il suo secondo ritiro?

“Nella testa deve esserci voglia di arrivare, con la giusta determinazione si riesce in tutto”.