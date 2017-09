Intervistato a margine della sfida tra Inter e Chievo, Andrea Pinamonti ha parlato del pareggio raccolto e del suo desiderio futuro, che è quello di riuscire a giocare con continuità in prima squadra.



"Quello che abbiamo prodotto in campo non è bastato perché il Chievo dimostra ogni anno di essere una grande squadra. Mi sento ancora parte di questo gruppo, lo scudetto cucito sulle maglie l'ho conquistato anche io l'anno scorso. Sono un giocatore dell'Inter e prima squadra o Primavera non fa differenza. Com'è stato il salto in prima squadra? Duro, soprattutto nei primi tempi. Adesso bisogna lavorare per crescere e per produrre il salto definitivo, che è quello di giocare in prima squadra"