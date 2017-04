Stefano Pioli, allenatore dell'Inter, ha commentato a Premium Sport la sconfitta per 5-4 contro la Fiorentina: "Incontro con la dirigenza? Dovevamo fare delle valutazioni, capire perché è successo questo secondo tempo. Quella della ripresa non può essere la mia squadra, quella che ha fatto bene anche domenica scorsa nel derby. Avevamo un altro spirito e altre posizioni in campo, oggi l'abbiamo fatto solo per 45 minuti, poi abbiamo avuto un blackout e questo vuol dire che dobbiamo lavorare meglio. Abbiamo cinque partite, questa partita è troppo brutta per essere nostra.



Sono in discussione? Ho dato il massimo dall'inizio e lo farò fino all'ultimo giorno, sono responsabile come i giocatori.



Cos'è successo dall'Atalanta in poi? Non abbiamo messo concentrazione e qualità necessarie per vincere in un campionato difficile come il nostro. Abbiamo pagato a livello mentale la sconfitta con la Sampdoria, ma ciò non toglie che siamo l'Inter e non possiamo offrire queste prestazioni. Abbiamo toccato il fondo, ora abbiamo cinque partite che non siamo quelli di oggi.



Pensieri sul futuro? Chi dice così non mi conosce, io sono concentrato solo sul presente. Come un mese fa ero un ottimo allenatore oggi i giudizi sono diversi, ma l'obiettivo è quello di dare il massimo e riguadagnare la credibilità buttata via col secondo tempo di oggi.



Come uscire? Motivare e stimolare i giocatori facendo capire loro che facciamo parte di una società prestigiosa, che il campionato non è finito e che dobbiamo dimostrare di avere altri valori.



Due Inter diverse tra primo e secondo tempo? E' l'aspetto negativo del nostro momento, non siamo capaci a livello mentale di reagire alle difficoltà ed è grave, perché le difficoltà capitano e le vere squadre sanno combattere insieme nei momenti difficili. Noi invece ci facciamo più piccoli, ed è qui che dobbiamo migliorare".