Stefano Pioli, tecnico dell'Inter, ha parlato a Sport Mediaset alla vigilia della sfida contro il Cagliari: "Cagliari-Inter sarà importante perché abbiamo subito uno stop che non volevamo. Dobbiamo dimostrare che siamo vincenti, ci crediamo e vogliamo dimostrare la nostra forza. Sappiamo quale sia il nostro cammino. Dieci, quattordici vittorie è un buon ruolino di marcia ma a noi serve fare ancora meglio. Altri tecnici? Le voci fanno parte del calcio ma non perdo né la giusta convinzione né la giusta serenità per fare bene per questo club. Io credo che la squadra abbia valori importanti. I ragazzi hanno qualità e possono fare benissimo. Le posizioni di vertice sono state divise per anni tra quattro squadre, oggi dobbiamo costruire per colmare le posizioni che ci permetteranno di ambire ad essere nel gruppo delle più forti. La corsa sul Napoli? La facciamo su noi stessi. Rigori? Speriamo di essere più bravi dei nostri avversari e vincere".