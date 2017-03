Stefano Pioli, tecnico dell'Inter, parla a Premium Sport dopo la gara con il Torino, pareggiata 2-2: "Abbiamo giocato contro un avversario aggressivo, e ce lo aspettavamo. Ci siamo abituati tardi a questo tipo gara. Commessi tanti errori, però poi dopo la partita l'abbiamo fatta e c'è rimpianto, abbiamo battuto via qualche palla gol nel finale. Abbiamo un obiettivo grandissimo, il terzo posto, una rincorsa dura. Dobbiamo capire che certe partite vanno giocate con la giusta mentalità. Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico, commettendo tanti errori".



Bacchetta la squadra: "Mi aspettavo qualcosa di più oggi, un pizzico più di lucidità e di determinazione. Le partite sono tante, il nostro obiettivo è quello di vincere il più possibile. Non siamo stati perfetti come le altre volte ma potevamo comunque vincerlo".



Sugli errori: "Abbiamo sbagliato tanti passaggi in fase di costruzione, dopo aver recuperato palla. Non è troppa frenesia, ma mancanza di lucidità. Se vuoi controllare la partita e sbagli, rischi le ripartenze e non entri in ritmo partita".



Sul futuro: "Sono molto contento della fiducia e del lavoro che stiamo facendo tutti insieme. Dobbiamo continuare così. Non sono preoccupato del futuro, i conti si faranno alla fine. C'è ancora tanto da fare, abbiamo perso un'occasione che potevamo prendere".



Su Gagliardini: "Ha fatto una buona gara. Ci siamo fatti sorprendere, se gli avversari hanno spazio è difficile prenderli. Partita complicata, abbiamo sofferto a centrocampo".