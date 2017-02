Stefano Pioli lo ha ribadito ancora una volta: Ever Banega non è adatto alla posizione di regista. Il calciatore argentino, che ha trovato molte difficoltà in questi primi mesi da nerazzurro, ha dimostrato già in passato di non sapersi esprimere al meglio in una posizione più arretrata rispetto a quella usuale, ma le indisponibilità di Brozovic e Kondogbia avevano fatto pensare ad un ulteriore esperimento. A chiarire tutto ci ha pensato il tecnico emiliano in conferenza stampa: "Se Banega può arretrare il proprio raggio d'azione? Io ritengo sia più adeguato quando gioca nella metà campo avversaria che quando gioca nella propria".