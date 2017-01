Stefano Pioli, tecnico dell'Inter, ha parlato a Inter Channel alla vigilia della sfida con la Lazio di Coppa Italia: "Che insidie ci saranno? Le insidie di una partita da dentro fuori, l'obiettivo conta per entrambe. L'avversario sta facendo un ottimo campionato e servirà mettere in campo il nostro potenziale. Due squadre diverse rispetto alla sfida di campionato? Sì, noi siamo cresciuti, le vittorie hanno dato entusiasmo all'ambiente e dobbiamo insistere. Tutto dipende dai nostri risultati. Vincere domani significherebbe andare in semifinale, l'avversario ha qualità e in campionato abbiamo sofferto nel primo tempo. Servirà un'Inter precisa tecnicamente e tatticamente".



"Domenica positiva? Vero che continuando a vincere qualcuna dovrà cedere il passo. Noi dobbiamo rimanere concentrati su quello che possiamo controllare. Non abbiamo fatto niente, giusto vivere con serenità ma anche con concentrazione questo momento per far sì che il 28 maggio possiamo avere qualcosa in mano. Tifosi anche domani? Non può che farci piacere, abbiamo bisogno dei nostri tifosi, con loro siamo più forti e più siamo meglio è".



"Squadra che vince non si cambia? Sono molto attento ai proverbi storici, spesso hanno tante verità. Ma credo si possa sempre migliorare, sono situazioni che cambiano velocemente e un allenatore deve essere attento a capire i giocatori più adatti alla singola partita. Ho tutti a disposizione, stanno bene fisicamente e di testa. Le scelte sono più difficili ma anche facili perché so che chi viene scelto si farà trovare pronto" .



"Lazio che arriva con qualche sconfitta in più? La Lazio va temuta a prescindere, ha perso una partita come capita una volta all'anno. Viene motivata come noi e ha valori, la rispettiamo ma dobbiamo essere concentrati sulla nostra prestazione. Sappiamo che nella partita di domani sera c'è un obiettivo importante e daremo tutto per cercare di vincere".