Alla vigilia del derby tra la sua Inter e il Milan, Stefano Pioli ha parlato a Premium Sport: "Il derby è la partita più importante dell'annata, e l'importanza sale visto i due ko nelle ultime due gare. Vogliamo dare soddisfazioni agli interisti. La designazione di Orsato? A me piace perché non dà confidenza, non si fa condizionare. Gli dà fastidio il mio sbracciare in panchina, ma gli prometto che resterò calmo".