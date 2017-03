L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza la gara tra Inter e Cagliari e spiega come il campo abbia mostrato i valori superiori dell'Inter. Stefano Pioli ha rilanciato Banega, bravo l'argentino a non sprecare la propria chance e a dimostrare di essere molto utile in partite come quella del Sant'Elia.



"Stavolta l’Inter non ha faticato a vincere, ha rischiato solo in avvio su un pallonetto di Joao Pedro salvato sulla linea da Medel, poi è diventata padrona di un match liscio in cui sono affiorati valori superiori. È sbocciato Banega, utilizzato a proposito in partite come questa, sulla carta difficili da schiodare e dove serve l’imbucata giusta per squarciare difese chiuse. Non è il caso del Cagliari, burroso nella retroguardia: la seconda peggiore della serie A. L’argentino ha sbloccato la gara con una giocata che ha tracciato la strada del primo gol a Perisic e l’ha chiusa trasformando un piazzato, su cui il portiere rossoblù Gabriel ha mostrato grandi limiti. Ha interpretato al meglio il ruolo di trequartista, una figura chiave nello scacchiere di Pioli. Il tecnico preferisce Banega con avversari più serrati (era partito titolare anche a Palermo), mentre si affida alla potenza di Joao Mario nelle partite ad alto contenuto dinamico".