Lo aveva chiesto Mazzarri, ci aveva provato Mancini, lo può avere Pioli. Da tempo Luiz Gustavo è nei piani dell'Inter, che ha provato a più riprese a strapparlo al Wolfsburg. Caratteristiche da regista e fisico da interditore, è lui l'uomo che manca da qualche stagione alla rosa nerazzurra. E non a caso, infatti, è stato chiesto da tre degli ultimi quattro tecnici che si sono seduti in panchina.



MURO WOLFSBURG - Per gennaio l'Inter è pronta a tornare all'assalto. Secondo il Corriere dello Sport, è il brasiliano il vero obiettivo del direttore sportivo Piero Ausilio per la sessione invernale. Difficile abbattere però il muro eretto dal Wolfsburg, sempre restio a vendere i suoi migliori giocatori, nonostante la stagione tutt'altro che positiva.



CARTA JOVETIC - Per convincere il club tedesco, la società di corso Vittorio Emanuele ha pronta un'offerta per il prestito con obbligo di riscatto, ma sta pensando anche di offrire il cartellino di Stevan Jovetic, ormai fuori dal progetto di Pioli e con diversi estimatori in Germania. Prima le cessioni, poi un acquisto, con Luiz Gustavo primo della lista. Da Mazzarri in poi, l'Inter lo vuole da tanto.