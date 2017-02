Stefano Pioli, tecnico dell'Inter, ha parlato a Inter Channel poco prima di Juve-Inter. "C'è la voglia di mettere in campo il nostro massimo potenziale, di sfidare avversari molto forti e cercare di essere all'altezza . Una partita molto importante, ma ci sono tre punti in palio come sempre. Il campionato non finisce stasera. L'obiettivo nostro è chiaro, non è facile da raggiungere, però dobbiamo insistere. Stasera ci attende una bella sfida da accettare. Impossibile non sentire questa partita, anche noi viviamo gli umori dell'ambiente. Vogliamo dare il massimo".