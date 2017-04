Stefano Pioli, allenatore dell'Inter, ha parlato a Premium Sport dopo la rimonta subita al 97esimo contro il Milan: "Il quarto uomo mi ha comunicato che la partita sarebbe finita a 51.30, ma poi le partite finiscono quando l'arbitro fischia. Noi avremmo comunque dovuto essere più attenti: la squadra deve rimanere in partita fino alla fine. È un peccato, perché con qualche difficoltà il match si era messo bene: dispiace molto, perché è un derby e li avremmo superati in classifica".



SUL FUTURO - "È stata una partita sofferta: abbiamo provato a essere aggressivi all'inizio, lasciando qualche spazio agli avversari, allora ci siamo coperti maggiormente per poi ripartire. La scelta è stata giusta, peccato per quelle disattenzioni su due palle inattive: qualcosina in più, da quel punto di vista, dobbiamo fare. Il mio futuro legato all'Europa League? Si parla troppo del mio futuro, io non sono preoccupato e non dovete esserlo nemmeno voi: oggi ci prendiamo una bella delusione, ma l'unico risultato sarà quello che avremo ottenuto a fine campionato. Cosa salvo di oggi? La voglia della squadra di vincere e reagire alle ultime negative partite. Siamo delusi per il risultato, ma dobbiamo essere forti perché ci sono ancora partite importanti per recuperare posizioni in classifica: la corsa all'Europa League non è ancora chiusa".