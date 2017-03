Jeison Murillo sembra destinato alla panchina. È questa la notizia del giorno in casa Inter, dove Pioli studia il miglior undici da contrapporre a Massimo Rastelli. Il tecnico emiliano, memore dell'esperienza acquisita a Bologna, non ripete gli errori del passato. In quell'occasione scese in campo il diffidato Miranda, che ammonito saltò la Roma.



Questa volta i diffidati sono Murillo e Medel e la prossima settimana, al Meazza, arriva l'Atalanta. Altra sfida di cartello per i nerazzurri, che però questa volta non rischiano, o lo fanno solo in parte, mandando in campo solo il cileno. L'altra notizia degna di nota è quella relativa alla presenza di Ever Banega nell'undici titolare. L'argentino parte al momento favorito su Joao Mario. Questa la probabile formazione che alle 15 scenderà in campo al Sant'Elia: Handanovic; Ansaldi, Miranda, Medel, D'Ambrosio; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi