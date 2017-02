Dalla sconfitta subita contro la Lazio in Coppa Italia, Stefano Pioli ha imparato una lezione che potrebbe essergli molto utile in occasione della sfida di domani sera allo Stadium. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico emiliano stia preparando la gara contro i bianconeri, facendo molta attenzione alla linea mediana.



"Giorni di grande riflessione per Stefano Pioli, che sa di dover lavorare soprattutto di tattica se vuole arginare lo strapotere tecnico fin qui mostrato dai campioni d’Italia. L’Inter può fra l’altro anche metterla sul fisico, perché a livello di chili e centimetri non ha sicuramente nulla da invidiare ai bianconeri. Sono due, in mezzo al campo, le soluzioni attualmente valutate da Pioli: Gagliardini-Kondogbia (o Medel) davanti alla difesa, Brozovic o Joao Mario sulla trequarti, a ridosso di Icardi; poi 4-1-4-1, con Medel diga centrale, Gagliardini e Kondogbia interni, Candreva e Perisic sulle fasce. Entrambe le ipotesi puntano a proteggere adeguatamente il corridoio centrale, zona dove ha sfondato spessissimo la Lazio in Coppa Italia".