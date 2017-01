Da Appiano Gentile, Stefano Pioli ha parlato della prossima sfida di campionato che vedrà impegnata l'Inter contro il Pescara.



Una settimana con tre gare, tutti focalizzati su queste partite

“Noi siamo focalizzati solo sulla prima che è la più importante. Una partita da affrontare con grande attenzione e concentrazione”



Inter di Pioli al comando, fa capire che si sta andando bene

“Abbiamo solamente una possibilità, quella di pensare unicamente a noi stessi e migliorare il nostro gioco, vincendo più partite possibili da qui alla fine. Adesso la classifica è parziale e non ha valore. Conterà quella del 28 maggio”.



Pescara è una gara trappola?

“Sono partite da affrontare con grande serietà e grande impegno. Abbiamo avuto prova contro il Palermo delle difficoltà che si incontrano quando giochi contro squadre in difficoltà di risultati ma che possono affrontare una grande. Il Pescara ha messo in difficoltà anche il Napoli e se vogliamo vincere, dobbiamo affrontarla al meglio”



Con tre gare in una settimana c’è il rischio di sottovalutare la prossima partita?

“No perché siamo concentrati solo su questa partita e sulla nostra classifica”



Gabigol potrebbe trovare spazio?

“Oggi sono tutti disponibili e tutti lavorano bene. L’unico che ha avuto qualche problemino di salute è Murillo che dovremo valutare perché ha avuto una leggera sindrome influenzale"



In base a cosa valuterà la formazione di domani visto che poi c’è la Juve?

“Io penso che la gara più importante sia al momento la prima che arriva. A Palermo abbiamo avuto una lezione positiva su quello che potrebbe accadere contro il Pescara. Sappiamo a cosa andiamo incontro, in Sicilia tutti ci davano per facili vincitori”



Non avete praticamente recuperato punti a Roma e Napoli. É frustrante?

“Chi insegue sa che il proprio destino non dipende solo da sé stessi ma anche da quello che fanno le squadre davanti. Dobbiamo rimanere concentrati sulle nostre partite e sappiamo di dover vincere il più possibile, anche per far diventare determinanti gli scontri diretti che poi giocheremo al San Siro”



Da queste tre partite ti aspetti risposte definitive dalla squadra?

“Nella nostra situazione, ogni gara rappresenta una tappa importante. Chiaro che questa sarà una settimana interessante, stimolante e motivante. Stiamo lavorando per farci trovare pronti”.



Senti di avere una squadra non inferiore alle altre?

“Io so di avere una squadra che sa come sacrificarsi e aiutarsi. So di avere una squadra che in ogni partita può giocarsela per vincere”



Questa volta non incontra una sua ex, ci ha pensato?

“Siete molto più attenti voi che io a queste cose. Il Pescara è una squadra che va affrontata con attenzione, che sa ripartire. Sarà una gara piena di insidie e dobbiamo essere concentrati solo su questo”.



É stato un mese in cui avete giocato molto, come state atleticamente?

“Credo che durante la pausa invernale abbiamo lavorato tanto e bene. Stiamo bene dal punto di vista fisico e quei quattro giocatori che hanno sempre giocato hanno avuto un buon rendimento, lo testimoniano i dati. Abbiamo alzato la testa e vogliamo tenerla alta il più a lungo possibile”



Può essere il momento di Nagatomo?

“Vedrò in questi ultimi due allenamenti chi scegliere tra lui e Santon”



Cosa pensi di questa evoluzione tattica della Juventus?

“Io in questo momento ho guardato solo il Pescara. Poi dopo studierò la Juventus”



Qual è la chiave per affrontare bene gli scontri diretti?

“Essere consapevoli delle nostre capacità e sapere che se sei una grande squadra, ogni minima occasione può essere determinante. Dobbiamo essere cattivi nei momenti topici delle partite e questo l’Inter deve dimostrarlo sempre, specie contro squadre del nostro livello”