L'allenatore dell'Inter, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Premium Sport per commentare la partita persa a Torino contro la Juventus: "Il gol subito? Non eravamo nelle posizioni preparate e abbiamo lasciato una zona importante scoperta. Poi mi sono arrabbiato perché ci sono state decisioni penalizzanti in area juventina anche abbastanza evidenti, mi spiace perché ci sono i modi per prendere decisioni diverse".



DUE RIGORI - "Gli episodi fanno la differenza, noi li avevamo creati ma son stati giudicati male. C'erano due rigori per noi, quello di Chiellini su Icardi e l'entrata in area di Mandzukic con l'addizionale davanti. Noi abbiam creato, ma le decisioni non ci hanno favorito. Le immagini credo siano chiare, Mandzukic interviene ed è rigore".



ERRORE - "Noi abbiamo pagato un errore a caro prezzo, la prestazione è stata ottima contro la squadra più forte, ci stiamo avvicinando, siamo una squadra; il rammarico c'è per un errore nostro e per altri non nostri".



ACCUSA CESARI - "Icardi aveva preso il tempo per me, poi il calcio è bello per questo... Chiellini ha perso l'uomo e ha alzato il gomito per fermare Icardi, posso dirlo perché sono stato difensore. Il fallo di Mandzukic? La palla rimane lì e Mandzukic non la tocca? Va bene... Per me il rigore è netto, la corsa di Icardi è interrotta. Non so se Cesari sei meglio adesso da opinionista o se eri meglio prima da arbitro".



SULLA GARA - "​La partita è stata bella, tra due squadre che han giocato per vincere. Peccato per quella nostra disattenzione, poi fare gol alla Juve quando sono così attenti e fisici è difficile".



SU I CAMBI - "Dovevamo prendere decisioni più concrete e non ci siamo più riusciti. Kondogbia e non Banega? Perché gli equilibri erano giusti e Brozovic aveva preso un pestone, ed era nervoso. Le posizioni in campo ci stavano garantendo una certa supremazia".