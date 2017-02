"Quando Nainggolan era alto avrebbe dovuto uscirci Murillo". Stefano Pioli, allenatore dell'Inter, punge il colombiano per come ha difeso durante Inter-Roma: "Sul primo gol le posizioni sono giuste, eravamo schierati bene su rimessa laterale: Gagliardini si è fatto saltare incolpevolmente su un dai e vai. L'unica cosa da rimproverare è che Murillo avrebbe dovuto raddoppiare. Con gli esterni che avevamo stasera si doveva lavorare bene con i centrali e i centrocampisti. Sul secondo gol avremmo dovuto farci trovare pronti sulla seconda palla, ma Nainggolan ha fatto un gran gol da 25 metri. Siamo riusciti a riaprirla, ma abbiam concesso rigore su una disattenzione. Le scelte di formazione sono dettate dal fatto che ero convinto che avremmo difeso bene e attaccato bene. Ci fosse stato Miranda sarebbe andata diversamente, non essendoci lui ho fatto le scelte secondo me migliori".