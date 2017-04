Alla vigilia del derby con il Milan, Stefano Pioli, allenatore dell'Inter, parla a Premium: "Il derby è la partita più importante dell'annata. L'importanza sale visto i due ko nelle ultime due gare. Vogliamo dare soddisfazioni agli interisti. L'arbitro Orsato? A me piace, perché non mi dà confidenza, non si fa condizionare. Gli dà fastidio il mio sbracciarmi in panchina, ma gli prometto che resterò calmo e le cose andranno bene".



ICARDI: 'SENZA CHAMPIONS E' UN FALLIMENTO' - Sempre ai microfoni di Premium, parla il capitano nerazzurro Mauro Icardi: "L'obiettivo è vincere il derby per sorpassare il Milan e dare un grande segnale. Avevo detto che non andare in Champions sarebbe stato un fallimento. Adesso dobbiamo fare punti per l'Europa League. Siamo molto contenti di Pioli, ha fatto grandi cose. Penso meriti la fiducia, ci può dare tanto".