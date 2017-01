Contro il Pescara per i tre punti ma anche per eguagliare Stramaccioni e Ranieri. Questa sera allo stadio Meazza, infatti, l'Inter di Stefano Pioli potrebbe agganciare la settima vittoria consecutiva in campionato, una striscia positiva che, come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, riuscirono a conseguire i due tecnici italiani.



Se questa sera arriveranno i tre punti Pioli eguaglierà in campionato le strisce sempre nerazzurre di Ranieri ( 2011-2012) e di Stramaccioni (2012-2013). Rispetto alla squadra targata Strama, sono solo quattro i superstiti nell’attuale rosa: Rodrigo Palacio, Andrea Ranocchia, Yuto Nagatomo e Juan Pablo Carrizo, di fatto zero titolari. Facciamo un po’ di storia: è comunque dell’Inter il record assoluto di vittorie consecutive in serie A: nel 2006-2007, l’allora banda Mancini mise in fila diciassette successi; era la stagione del post Calciopoli. La Juventus 2015-2016 di Massimiliano Allegri si fermò invece a quindici vittorie, e fu il Bologna di Roberto Donadoni a imporre il pareggio a Buffon e compagni. Al terzo posto c’è un’altra Juventus, quella di Antonio Conte (2013-2014) con 12 vittorie consecutive, segue la Roma 2005-2006 di Luciano Spalletti a quota 11. Tornando in ambito Inter, successivamente al record del 2006-2007 vanno segnalate due strisce da otto vittorie: sempre Roberto Mancini nel 2007-2008, quindi José Mourinho nella sua prima stagione a Milano, 2008-2009. Coppe comprese, comanda ancora il Mancio in casa nerazzurra: 13 vittorie nel 2007-2008 (8 in A, 2 in Coppa Italia e 3 in Champions League) e 11 l’anno prima (7 in campionato, 2 in Coppa Italia e 2 in Champions League). Stramaccioni si è invece fermato a 10 (7 in campionato e 3 in Europa League): Pioli potrebbe agganciarlo battendo oggi il Pescara e martedì sera la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia)”.