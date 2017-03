Stefano Pioli prova la formazione in vista della trasferta contro il Cagliari. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come né Joao Mario né Brozovic siano al top della forma.



"Oggi prime prove tattiche in vista della trasferta di Cagliari, in programma domenica alle 15. Ieri doppia seduta per l’Inter (a base soprattutto di lavoro atletico sul campo), con Joao Mario e Brozovic che hanno svolto un programma differenziato. Il centrocampista croato potrebbe anche saltare la prossima di campionato: reduce dalla frattura di un dito del piede destro, Brozovic aveva infatti forzato i tempi pur di esserci nella delicatissima gara con la Roma. Semplice affaticamento per quanto riguarda il portoghese. Torna allora di moda la candidatura di Ever Banega, che in campionato non gioca una gara da titolare dal 22 gennaio scorso, a Palermo: il 28enne argentino ha messo nelle gambe solo 14’ contro la Roma".