Stefano Pioli, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato della delicata sfida che i nerazzurri giocheranno domenica sera contro la Roma a San Siro. Match che potrebbe essere decisivo nella corsa alla Champions League della Beneamata che, al momento, è a otto punti di distanza proprio dai giallorossi che occupano il secondo posto in campionato. Queste le parole del tecnico dell'Inter:



SFIDA FONDAMENTALE - ''Sarà una gara importantissima, questo è chiaro. Noi abbiamo fatto di tutto per arrivare al meglio a questo appuntamento, è normale che vogliamo vicerla per rilanciarci in classifica. Ci stiamo preparando per fare il massimo, sappiamo che abbiamo il potenziale per mettere in difficoltà una squadra forte come la Roma. Inutile nascondersi, siamo arrivati al meglio a questa gara. Ora conterà far bene domenica. I valori delle due squadre sono molto simili, nonostante la differenza in classifica. Vincerà la squadra che sfrutterà meglio i punti deboli dell'avversario, la Roma è pericolosa sia in fase di possesso che di non possesso. Noi dobbiamo essere bravi a bloccare le loro ripartenze''.



VICINO ALLA ROMA - ''Prima dell'arrivo di Luis Enrique sono stato vicino alla Roma: ci fu un casting anche in quell'occasione, per fortuna quello con l'Inter è andato meglio''.



STATISTICHE NEGATIVE - ''Contro la Roma non ho buoni numeri? Bisognerà invertire la rotta allora. Vogliamo vincere''.



MIRANDA SQUALIFICATO - ''Il valore di Miranda è chiaro, ma ho le alternative giuste per mettere in campo una fase difensiva efficace. Chiaro che gli avversari hanno tante altre soluzioni. Ma vale per entrambe le squadre, conterà la voglia''.



EDER TITOLARE? - ''Eder dal primo minuto con Icardi Perisic e Candreva? Abbiamo già provato varie soluzioni offensive, ma la fase d'attacco non dipende dal numero degli attaccanti, bensì dal modo di attaccare. Non è questo il problema, conta essere equilibrati e saper attaccare nel modo giusto. Dobbiamo avere i tempi giusti arrivando nella loro area di rigore''.



SERVE UNA VITTORIA DI SPESSORE - ''Partite perse contro le big? A Napoli è mancato solamente l'approccio, mentre a Torino abbiamo perso per un particolare. I dettagli faranno la differenza anche domenica, e noi dobbiamo essere più bravi della Roma in questo''.



RECUPERO BROZOVIC - ''Brozovic si sta allenando con la squadra e sta facendo il massimo per esserci. Se dovesse completare le prossime due sedute sarebbe a disposizione, vediamo...''.



DECISIVI GLI UNO CONTRO UNO - ''Non sarà decisiva solo la fascia su cui gioca Salah, anche se i duelli individuali potrebbero essere molto importanti''.



CHAMPIONS OBIETTIVO, NON OSSESSIONE - ''La Champions è un obiettivo, ma noi dobbiamo pensare solo a dare il massimo in campo, questa deve essere la nostra unica ossessione fino a fine stagione''.



CAPITOLO ARBITRI - ''Io non so se a fine stagione gli errori arbitrali si bilanceranno. Noi dobbiamo solo pensare alle nostre prestazioni, poi chiaramente i 12 rigori della Roma contro i nostri 2 parlano chiaro: è una differenza che può pesare''.



LE PAROLE DI DE BOER - ''de Boer ha detto che il gruppo era difficile da gestire? Io penso che i ragazzi siano assolutamente affidabili, non li controllo e non frequento i locali. Spero che sappiano gestirsi da soli sotto questo punto di vista, sono dei professionisti".



TERZO POSTO - ''Una sconfitta non vorrebbe dire fine: manca ancora tanto tempo alla fine, e noi dobbiamo solamente pensare a vincere".



RAPPORTO CON ZHANG - ''La presenza di Zhang è importantissima per noi, siamo in contatto costante e stiamo parlando della stagione in corso ma anche del futuro''.