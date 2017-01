Stefano Pioli, tecnico dell'Inter, ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria con l'Udinese: "Siamo stati cinici. Non abbiamo cominciato come volevamo, ma abbiamo tenuto duro, lavorando tanto di squadra. L'Udinese in casa è forte, complimenti ai miei ragazzi per il secondo tempo, sono molto soddisfatto per loro. Siamo una squadra competitiva, possiamo giocarcela con chiunque perché abbiamo la qualità per vincere le partite. Dobbiamo migliorare ancora in tantissime situazioni. Oltre al talento abbiamo messo in campo anche un duro lavoro e siamo stati premiati. Ora c'è la volontà di giocare in un certo modo".



Su Banega e Joao Mario: "Potranno giocare insieme quando avremo degli equilibri migliori e l'hanno già fatto ma solo quando c'era Medel. Abbiamo degli esterni che sono molto offensivi, quindi senza equilibrio diventa difficile. Più tecnica abbiamo più possiamo creare in avanti, è questa la mia idea, ma non possiamo non tener conto dell'equilibrio".



Poi un punto sul mercato ai microfoni di Sky Sport: "Sono soddisfatto e ho fiducia in questi calciatori, mi stanno dimostrando personalità e qualità. Siamo tutti uniti e compatti, la società ci sostiene sempre e abbiamo grandi ambizioni. Ma non possiamo pensare al futuro, se non guardiamo al presente. Siamo ancora in ritardo e dobbiamo pensare al lavoro settimanale. Gagliardini? Un centrocampista in più serve, stiamo facendo movimenti in uscita. Mi piace, ma sono trattative che porta avanti la società"