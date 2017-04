Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, nel classico appuntamento del sabato, l'allenatore dell'Inter, Stefano Pioli, ha parlato dell'attuale momento del club nerazzurro che dopo il ko subito con la Sampdoria deve provare a rifarsi subito contro il Crotone: "Si sa che nel calcio basta poco per tornare indietro e il nostro cammino non è finito. I bilanci non dobbiamo farli ora. C'è stata delusione nei giorni successivi e appena dopo la partita con la Sampdoria, ma dobbiamo trasformare tutto questo in rabbia e cattiveria".



PUNTO DI PARTENZA - "Siamo stati così bravi che abbiamo fatto dimenticare quale fosse il punto di partenza. Ci sono ancora ventiquattro punti e sono tanti, siamo sette squadre che lottano per lo stesso obiettivo e noi vogliamo lottare fino alla fine".



FUTURO - "Dobbiamo rimanere concentrati su questa situazione, poi ci saranno tempi e modi per parlare del futuro. La società vuole costruire qualcosa di importante su una base solida e questa la dobbiamo dare noi quest'anno. Le voci sugli altri tecnici? Cambiano titoli e articoli, non il nostro lavoro ad Appiano o la nostra professionalità. Abbiamo l'obiettivo di dare il massimo".