Bologna-Inter non è stata una gara entusiasmante, tutt'altro. Causa anche l'undici schierato da Stefano Pioli, eccessivamente prudente nelle scelte iniziali. L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza la gara tra le due compagini ed esalta le capacità di lettura del tecnico emiliano, bravo nel cambiare le sorti del match grazie alle tre sostituzioni, tutte azzeccate.



"Archiviato un primo tempo di una noia mortale e pieno di scolastici passaggini, Pioli si è deciso a correggere una formazione assopita. L’ha svegliata gradualmente, con l’ingresso di Ansaldi per dare vivacità alle fasce e provare a scardinare un Bologna, chiuso e senza velleità offensive. Con Candreva in giornata no, Perisic disponibile solo a tratti, è stato già troppo arrivare due volte al tiro nella ripresa. I rossoblù non hanno creato niente, solo intasato gli spazi. E qui va dato merito all’allenatore dell’Inter che nel finale ha smontato la formazione e la partita l’ha vinta azzeccando i cambi. L’ingresso di Banega doveva favorire la giocata, quello di Gabigol portare un guizzo. Il duo ha confezionato il gol nel finale: bravo l’argentino a infilare nel corridoio giusto la palla che D’Ambrosio ha recapitato a Gabigol. L’appoggio in rete del brasiliano è stata una liberazione, per lui e l’Inter".