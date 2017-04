Questa sera il big match Inter-Napoli, ai microfoni di Premium Sport il tecnico nerazzurro Stefano Pioli racconta le ultime sensazioni: "C'è grande partecipazione e condivisione con la proprietà. Tutti cerchiamo di sostenerci e di riportare la squadra ai suoi livelli. Siamo tutti responsabili del momento no e motivati perché in queste cinque partite cambi la situazione. Più l'avversario è forte e più ti dà la possibilità di dimostrare il tuo valore. Abbiamo subito troppi gol nelle ultime partite, dovremo essere più compatti in fase difensiva, attenti e concentrati per tenere la squadra corta. Il ritiro? Le risposte le darà il campo, abbiamo una grande occasione per dimostrare chi siamo. Dimissioni? Mi spiace escano cose che non sono vere ma fa parte del gioco".