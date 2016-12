Questa sera l'Inter troverà la Lazio sulla sua strada, come un anno fa. Lo scorso anno Candreva e Pioli aprirono la crisi dei nerazzurri guidati da Mancini, allora primi in classifica; quest'anno gli ex biancocelesti sono sulla sponda interista e proveranno a rilanciare le proprie ambizioni europee centrando la terza vittoria consecutiva. A guidare la Lazio il giovane Simone Inzaghi in panchina e l'esperto Lucas Biglia in campo: è proprio l'argentino il sogno di Pioli per la sua Inter.



Come scrive la Repubblica, i contatti tra l'allenatore e il capitano laziale sono frequenti, visto l'ottimo rapporto instaurato tra i due. Pioli vuole subito, a gennaio, l'ex Anderlecht, ma la trattative non è affatto facile, vista l'alta valutazione che ne fa Lotito (25 milioni milioni di euro). Se, però, l'Inter dovesse cedere qualche esubero, Kondogbia su tutti, ecco che si fionderebbe sul Principito, per regalare così a Pioli il suo regista.