La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato dell'Inter. La qualificazione alla prossima Champions non è blindata, resterà probabilmente in bilico fino alla fine. Eppure la mini-striscia positiva di tre gare senza subire gol e senza sconfitte (7 reti segnate) aiuta a rendere l’Inter più affascinante a coloro i quali potrebbero vestire la maglia nerazzurra dal prossimo luglio.



L’affare Lautaro Martinez non è in discussione visto che da corso Vittorio Emanuele si sentono tranquillissimi anche di fronte a un eventuale assalto improvviso del Borussia Dortmund. Stiamo parlando semmai di Stefan de Vrij. Il difensore olandese della Lazio, che non rinnoverà con il club di Claudio Lotito, si è preso qualche giorno ancora. Con i nerazzurri l’accordo è di un quinquennale a 4,2 milioni più bonus e basterebbe apporre la firma per poi inviare il contratto in Lega e depositarlo. La questione antidoping non preoccupa l’Inter, semmai il possibile ritorno del Barcellona.



La qualificazione alla Champions aiuterebbe l’Inter anche a stringere per Kevin Strootman della Roma. La clausola da 32 milioni di euro potrebbe essere 'aggirata' inserendo come contropartita un elemento come Marcelo Brozovic o Joao Mario.

Infine, questione terzino sinistro. Il preferito sarebbe Domenico Criscito, a scadenza con lo Zenit. Eppure, nonostante il corteggiamento, il difensore avrebbe preso la direzione del Genoa con la testa e con il cuore. Ecco perché Kwadwo Asamoah, in scadenza con la Juventus, ha messo la freccia sull’italiano.