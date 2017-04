Il sesto posto è l'ultimo utile per la qualificazione all'Europa League. Svaniti i sogni Champions, l'Inter riprende la sua corsa per la seconda coppa continentale, che con il sesto posto implicherebbe un inizio anticipato di stagione, in quanto il preliminare si giocherebbe a fine luglio. Una cosa che a Suning, la proprietà nerazzurra, non va giù.



SENZA EUROPA? - Come scrive la Repubblica, infatti, il gruppo Suning ha già organizzato la tournée asiatica, con il derby contro il Milan in programma il 27 luglio; una tournée che va al di là del mero aspetto economico. Se è vero che il cachet è di 3,5 milioni (la sola partecipazione all'Europa League te ne regala 10), Zhang Jindong vuole che la sua squadra disputi la passerelle in Cina perché transiterebbe anche dal quartier generale di Nanchino, passaggio utile per la diffusione del mercato in Oriente. Dover rinunciarvi, sarebbe, per la proprietà, antipatico. Per questo Suning vuole il quinto posto. Sesto? No, grazie: meglio la tournée.