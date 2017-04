Il calendario potrebbe giocare un brutto scherzo all'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'Atalanta potrebbe ulteriormente allungare sugli uomini di Pioli.



"La sfida contro la Viola è l’occasione giusta per mettere in bella mostra muscoli e idee. Se all’Inter la tensione è lo specchio dell’ambiente, a Bergamo si vive all’opposto. L’Atalanta ha già costruito una specie di capolavoro, ha lanciato giovani di sicuro avvenire, ha tenuto sotto controllo il bilancio economico e adesso lotta per entrare in Europa. Gasperini, che è l’architetto di questo meraviglioso castello, aspetta il Bologna e tenta l’allungo: più che guardare il Milan che sta dietro, lui mira alla Lazio che è un punto sopra. Mentalità vincente: sempre in pressing, sempre all’attacco, altro che catenaccio".