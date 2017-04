L'Inter ha presentato oggi la Winners Cup, il torneo per ragazzi in cura presso i centri di eccellenza di onco-ematologia di Monza e Milano. La competizione, organizzata dal Centro Sportivo Italiano, si terrà sabato 22 aprile, presso il centro di formazione Suning in memoria di Giacinto Facchetti. al torneo parteciperanno 12 squadre, in rappresentanza di diverse oncologie pediatriche d'Italia.