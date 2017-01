In principio furono Adrian Mutu e Ianis Zicu e dopo di loro di Denis Alibec, Cristian Daminuta, fino ad uno dei protagonisti del Triplete 2010 Cristian Chivu e all'attuale numero 1 della Primavera Ionut Radu. L'Inter ha dimostrato negli anni di avere sempre un debole per i calciatori rumeni anche se, eccezion fatta per l'ex giocatore di Ajax e Roma, nessuno di loro si è realmente affermato con i colori nerazzurri addosso. Spera ovviamente di invertire questa tendenza l'ultimo arrivato in casa nerazzurra, il trequartista classe 2001 Vlad Mitrea, acquistato dall'Inter per circa 200.000 euro dalla Dinamo Bucarest.



Il ragazzo, che fa parte anche della selezione Under 16 del suo Paese, ha firmato oggi il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra e verrà aggregato alla formazione allenata da Stefano Vecchi. Sulle sue tracce c'era anche l'Udinese, formazione tradizionalmente abile nello scovare i giovani talenti. Mitrea è un classico numero 10 che ama agire tra le linee, alle spalle delle punte; destro naturale, ma abile anche con l'altro piede, è un ragazzo dotato di buon fisico e buona visione di gioco.





Vlad Mitrea Highlights from MB World Soccer on Vimeo.