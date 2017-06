Le prime scelte di una nuova Inter. Eppur si muove, in attesa di fine mese (Fair Play Finanziario docet) e delle sorprese targate Walter Sabatini con Piero Ausilio, i desideri di Luciano Spalletti sono chiari nella testa dei dirigenti nerazzurri. E già la settimana che viene aiuterà a procedere nelle trattative più delicate; intanto, Ausilio si è fermato a cena con la Sampdoria nella serata di ieri.



DA SKRINIAR A ALVAREZ - Sul tavolo con la dirigenza blucerchiata c'è il nome di Milan Skriniar, difensore classe 1995 autore di una stagione ottima a Genova: la Samp ha chiesto 15/16 milioni più il cartellino di Caprari, l'Inter ritene eccessive queste cifre ma continua a trattare e lavorarci. Perché Skriniar è giovane, ha personalità e ha dimostrato il suo valore, può essere uno dei due difensori che i nerazzurri vogliono prendere sul mercato. Intanto, a proposito di Samp, da Ricky Alvarez arriva una buona notizia: tutto confermato, il Sunderland dovrà pagare 10,5 milioni di euro in più rate per il mancato riscatto dell'argentino. Sentenza definitiva e Inter che farà cassa, non guasta mai.



BORJA AL VIA - Inizierà invece nei primi giorni della settimana entrante la trattativa vera e propria per Borja Valero. Il centrocampista spagnolo è stato approvato da Spalletti che lo voleva già con sé a Roma; adesso, Walter Sabatini e Piero Ausilio tratteranno sul prezzo con la Fiorentina sperando di trovare le condizioni economiche giuste per un ragazzo di 32 anni. La prima proposta non sforerà i 4/5 milioni di euro complessivi; da capire se a Firenze avranno richieste diverse o lasceranno andare Borja (legatissimo a città e tifoseria) per quella che rischia di essere l'ultima, grande occasione della sua carriera. Intanto, i contatti con l'agente sono quotidiani. E presto si entrerà nel vivo.