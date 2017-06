Stefano Vecchi, tecnico della Primavera dell'Inter, ha commentato così la vittoria del campionato dei nerazzurri ai microfoni di Sportitalia: "Ad un certo punto i ragazzi avevano bisogno di incitamento, di essere spronati. Giocare tre partite con questa pressione non è facile e subire gol ad un quarto d'ora dalla fine nemmeno. Son stati bravi a soffrire, hanno usato la testa. Valorizzazione giovani? E' il nostro obiettivo, ma il merito non è solo mio: abbiamo cresciuto questi calciatori noi allenatori ed osservatori. Io sono fortunato e bravo perchè, insieme allo staff tecnico, abbiamo disposto in campo il potenziale messo a disposizione dalla società. Futuro? Adesso andiamo a fare la Youth League, per il resto ci penseremo. Dedico questa vittoria a tutti quelli che all'Inter non appaiono, ma lavorano affinchè tutto questo sia realizzabile".