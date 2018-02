L'allenatore dell’Inter Primavera Stefano Vecchi ha parlato alla vigilia degli ottavi di finale di Youth League contro il City, in programma domani a Manchester: "Come arriviamo alla sfida con il Manchester City di Youth League? Abbiamo grande entusiasmo e grande curiosità. Andremo a confrontarci con una delle realtà più forti a livello giovanile. Giocheremo in una struttura stupenda e cercheremo di mettere in campo tutte le nostre qualità per centrare la vittoria. Per andare ai quarti servirà la miglior prestazione stagionale perché il City negli ultimi anni ha dimostrato di essere molto superiore a tutte le squadre italiane che ha incontrato. Servirà una gara maiuscola e impeccabile per vincere su questo campo. Perché Pinamonti ha rifiutato il Sassuolo nel mercato di gennaio? Lui è molto legato all’Inter e vuole giocarsi tutte le sue carte qui. Domai giocherà con noi, è molto giovane, è un ragazzo del 1999 e vorrebbe sfondare qui all’Inter. E’ in nerazzurro da quando è un bambino e il suo pensiero è comprensibile. Con il Genoa l’altra sera ha dimostrato di saperci fare poi non è facile trovare spazio all’Inter con giocatori come Icardi ed Eder. Colidio in futuro sarà utile per la Prima Squadra? E’ appena arrivato e ha sofferto un periodo di ambientamento. Ma poi ha dimostrato di essere importante ed è stato decisivo in partite importanti come nella Supercoppa contro la Roma. Qual è la vera Inter? E’ difficile in questo momento decifrare l’Inter. Era prima in classifica meritatamente perché questa squadra ha dei valori importanti e può ambire alle prime posizioni. Spalletti è bravissimo e nessuno meglio di lui può trovare la chiave giusta per ribaltare la situazione. Sono sicuro che il mister troverà una soluzione e poi anche i giocatori devono metterci del loro, devono dare ancora di più di quello che stanno dando in questo momento"