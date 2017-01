In attesa di annunciare il colpo Gagliardini dall'Atalanta, l'Inter continua a lavorare per il futuro. Progetti ambiziosi, quelli di Suning, che ha dimostrato di voler investire in maniera importante per rinforzare la rosa nerazzurra sul mercato. E per la prossima estate ha messo nel mirino Kostas Manolas.



PRIMI CONTATTI - Il difensore della Roma è il profilo scelto dalla proprietà cinese per rinforzare la difesa. Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sono già stati dei contatti indiretti tra le parti. Manolas, il cui contratto è in scadenza nel 2019, per età e qualità è stato scelto come rinforzo ideale per giugno. Aspettando Gagliardini, l'Inter guarda al futuro.