Le valigie sono chiuse. Il via libera, però, non è ancora arrivato. Marcelo Brozovic è pronto a lasciare l'Inter, dopo due anni e mezzo di alti e bassi. Il club di corso Vittorio Emanuele lo ha inserito nella lista di quelli che possono partire, per finanziare poi i colpi da regalare a Luciano Spalletti. Ma solo alle proprie condizioni. E per questo motivo è stata rifiutata la prima offerta arrivata dall'Everton.



LE CIFRE - Una proposta, dopo gli incontri della scorsa settimana tra i dirigenti dei due club, da 18 milioni di euro. Che però non bastano. Come riporta il quotidiano croato Jutarnji List, i nerazzurri ne chiedono tra i 20 e i 25 per l'ex Dinamo Zagabria e aspettano ora il rilancio dei Toffees che, nonostante l'acquisto di Davy Klaassen dall'Ajax, vogliono chiudere per un altro colpo a centrocampo.