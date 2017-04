L'Inter conferma Piero Ausilio. Il direttore sportivo ha rinnovato il proprio contratto in scadenza fino al 2020.



007 - Dopo l'addio di Massimiliano Mirabelli, diventato il ds del Milan, Ausilio dovrà scegliersi un nuovo capo degli osservatori. In tal senso ci sono due candidati forti: in alternativa alla promozione interna di Corrado Verdelli, piace Dario Baccin, attuale responsabile del settore giovanile del Palermo cercato pure dalla Juventus.



RITORNI - L'Inter cerca poi un 'club manager' che accompagni l'allenatore in tutte le sue decisioni. Sempre secondo Tuttosport, il favorito è Gabriele Oriali, un dirigente dal forte Dna nerazzurro, di grande esperienza e con un curriculum scintillante. Inoltre sono sempre più diffuse le indiscrezioni su un possibile rientro a casa pure di Andrea Butti, reduce dalle esperienze con Monaco e Wolverhampton (come dg).